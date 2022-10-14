Samsun'un sebze ve meyve rekoltelerinde artış

Samsun'da 2022 yılının başlangıcından ekim ayına kadar olan dönemde hasadı yapılan fındık, buğday, çeltik, ayçiçeği, lahana gibi mahsullerin rekoltelerinde artış yaşandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un 2022 yılında verimli bir hasat dönemi geçirdiğini ve halen de geçirmekte olduğunu belirtti. 2022 üretim sezonunu değerlendiren Müdür Sağlam, “Samsun'un iç ve sahil bölgelerinde ayrı bir üretim modellerimiz var. Sahil bölgesine baktığımızda fındıkta Türkiye genelinde 2. sırada olan bir üretim gücüne sahibiz. Dolayısıyla bu yıl 112 bin tona yakın bir yıllık ürün tahminimiz vardı. İlk çotanak sayımında veriler öyle gösteriyordu. Hasat dönemine baktığımızda ise bu sayının 116 bin tonu geçtiğiniz görebiliyoruz. Fındıkta Ordu ilimizden sonra 2. sırada yer alıyoruz. Güzel fiyat verildiği için de fındık üreticileri bu yıl fiyatlardan gayet memnun durumdalar" dedi.

Tahıl ürünleri üretimi

Samsun'un tahıl ürünleri üretimi hakkında bilgi veren Sağlam, "Çeltik üretimine baktığımızda 2021 yılı içerisinde toplam 209 bin dekar alanda 153 bin ton üretimimiz vardı. 2022 yılında bu üretim 160 bin tona yaklaşacaktır. Verilen taban fiyata baktığımızda ton başına bin TL destek verilerek 13 bin 500 ile 16 bin TL arasında bir fiyat olacaktır. Buğdayda 2021 yılında 970 bin dekar alandan bir ekimimiz olmuştu. 381 bin ton rekolte beklentimiz vardı. Bu rakam 400 bin tonu aştı. Bu sene ekilen yağlık ayçiçeğinde ise 58 bin ton rekolte bekliyoruz. 196 bin dekar alandan 200 bin dekara alana çıktı" diye konuştu.

"2023 hedefini 2022'de yakalayacağız"

Samsun'un brokoli ve karnabaharda Türkiye'de 4. sırada bulunduğunu anlatan Sağlam şu bilgileri verdi:

"2021 yılı içerisinde 870 bin ton üretimimiz bu yıl için 900 bin tona yakın rakama yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Kapya biberde ise közleme ile ilgili pakete girdiğinde, tarımsal inovasyon yapıldığında daha çok para kazanma durumu ortaya çıkıyor. Bu fındıkta da aynısıdır. Bir fındığı çuvala sokup satmaktansa püre, krema gibi ekstra bir sanayi ürüne dönüştürüp sattığımızda daha fazla kazanç sağlayacaktır. İstihdama da katkı sağlayacaktır. Genel bitkisel üretime baktığımızda 2021 sezonunda sadece 7 milyar TL gibi bir fiyatı bulmuştu. Sadece fındık ve çeltik üretiminde ise bu fiyat 8 milyar TL civarında bir fiyata ulaştı. Dolayısıyla 2022 üretiminden dolayı bizim tarımsal üretim değerimiz 2023'te koymuş olduğumuz 20 milyar TL hedefimiz vardı. Biz bu hedefi inşallah 2022 yılı içerisinde başaracağız. Gidişat şu anda onu gösteriyor."

Bitkisel üretimi çeşitlendirme

Bitkisel üretimi çeşitlendirmeyle ilgili de çalışmalarının olduğunu açıklayan Sağlam, "Samsun'un doğu tarafında kivi, aronya, tropikal meyveler, batı tarafında zeytin, ceviz gibi çeşitli alternatiflerimiz var. Yağlı tohum bitkisi olan kanola bu yıl 3 bin dekar alanda yer edinip en çok da Havza'da olmak üzere hem alternatif ürün olarak hem de ülkenin ham yağı açığını kapatılması için önemli bir ürün olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.