Samsun'un sevilen dahiliye doktoru koronaya yenik düştü

Samsun'un sevilen dahiliye doktoru Ali Murat Uludoğan yakalandığı korona virüse yenik düşerek, tedavi altına alındığı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllardır Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Murat Uludoğan (56) bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanarak görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Dr. Uludoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayata veda etti.

Dr. Ali Murat Uludoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde görev yaparken geçen yıl kasım ayında buradaki görevinden aynı hastanede başka bir birimde görevlendirilince hasta yakınları hastane önünde toplanarak Dr. Ali Murat Uludoğan'ın hastalara ve hasta yakınlarına çok iyi davrandığını belirterek, buradaki görevinden alınmaması için eylem yapmıştı.

Dr. Ali Murat Uludoğan'ın vefatı Samsun'da üzüntüyle karşılandı.