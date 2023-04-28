Samsun'un tarım ve hayvancılık potansiyeli

Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin bereketlendirdiği Samsun, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Türkiye'de öne çıkıyor.

Türkiye'deki toplam 17 milyon 23 bin 791 büyükbaş hayvanın 361 bin 973'ü Samsun'da bulunuyor. Samsun yüzde 2,13'lük bir payla Türkiye'de 13. sırada yer alıyor. Manda sayısında Türkiye'de zirvede olan Samsun'un topraklarının yüzde 39'u tarım alanı olarak işleniyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Türkiye'de işlenen 23 milyon 845 bin 49 hektar alanın 378 bin 470 hektarı Samsun'da bulunuyor. Samsun'un 972 bin 459 hektar yüzölçümünün yüzde 39'u tarım alanı olarak işleniyor. Samsun'da işlenen tarım alanı bakımından Türkiye'de 16. sırada yer alıyor. Bafra Ovası sol sahil 207 bin 224 dekar ve sağ sahil 176 bin 658 dekar olmak üzere toplam 383 bin 882 dekarı oluşturuyor. Çarşamba Ovası 879 bin 814 dekar ve Vezirköprü Ovası 127 bin 100 dekar olarak Türkiye'nin önemli ovaları arasında bulunuyor. Samsun'da bulunan 3 önemli ovanın toplam büyüklüğü ise 1 milyon 390 bin 796 dekar. Samsun'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 70 bin 888 çiftçi mevcut. Bu çerçevede 2021 yılında 343 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Bu ödemenin 75 milyonu hayvancılık desteklemeleri olarak kayda geçti. 2022 yılında ise bu zamana kadar yaklaşık 87 milyon TL hayvancılık ödemesi gerçekleştirildi. Samsun 2021 yılında bitkisel üretim değeri 7 milyar TL ile Türkiye'de 11. sırada yer aldı. Yüzde 2,28'lik bir paya sahip olan Samsun canlı hayvanlar değeri olarak ise 3,5 milyar TL ile 26. sırada yer buldu.

Mandada 1. sırada

2022 TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam 17 milyon 23 bin 791 büyükbaş hayvanın 361 bin 973'ü Samsun'da kayıtlı. Bu, Türkiye genelinde yüzde 2,13'lük bir pay anlamına geliyor. Bu anlamda Samsun Türkiye'de 13. sırada bulunuyor. Samsun 2022 TÜİK verilerine göre toplam büyükbaş varlığı içinde 20 bin 671 baş manda ile yüzde 12 pay ile 1. sırada yer alıyor.

“Çiftçi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor”

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2022 TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam 56 milyon 265 bin 750 adet küçükbaş hayvanın 261 bin 611 adedi Samsun'da bulunuyor. Bu rakam ise Türkiye'nin yüzde 0,46'sına tekabül ediyor. Samsun büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yönünden yığınlaşma gösteren bir ildir. Besi ve süt işletmelerindeki kültür ırkı sığırların oransal olarak sayılarının artması yanında çiftçi gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Samsun'da mandanın doğal yaşam alanı olan Kızılırmak Deltası Bafra ilçesinde bulunmakta olup, sınırları 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerine dayanıyor. Delta içerisinde 9 bin, 9 bin 500 baş manda yetiştiriliyor. 2008 yılında tarımsal desteklemelere mandanın da dahil edilmesi ile birlikte manda sayısında hızla artış gözlemlenmiştir. Samsun'da hayvancılığımız ile ilgili Halk Elinde Ülkesel Anadolu Mandası Islah Projesi, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi altında Jersey Irkı Suni Tohumlama Uygulama Projesi, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırma Projesi Altında Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulamaları Projesi ve Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi, Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi, Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulum Projesi ve Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi uygulanmıştır” denildi.