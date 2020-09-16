Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayıları ikiye katladı

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, korona virüse karşı Samsun Valiliği öncülüğünde etkin bir mücadele yürüttüklerini söyleyerek, “Samsun'un bazı bölgelerinde vaka artışı devam ediyor. Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayısının önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gösteriyor” dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Vezirköprü ve Havza ilçeleri için vaka artış uyarısında bulundu. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar sayesinde il bazında başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Müdür Oruç, “Halen bazı yerlerde vaka artış trendi sürüyor. Bu yerlerden vaka artış hızıyla en çok dikkat çeken bölgeler Vezirköprü ve Havza ilçeleridir. Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayısının önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gösteriyor. Bunun en büyük nedeni kişilerin tüm bilgilendirme ve uyarı çalışmalarına rağmen, hastalığın etkisine inanmamaları, aile içinde bir vaka çıkana kadar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hayatlarını sürdürmeleridir” diye konuştu.

“Kovid – 19 olduğunu bildikleri halde geçmiş olsun diye gidenler var”

Filyasyon ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ifade eden Oruç, "Filyasyon ekiplerinin Samsun'un tamamında olduğu gibi bu ilçelerde de sabah saat 09.00'dan gece saat 23.00'e kadar temaslı ve karantinada olması gereken pozitif hasta takibi yapıyor. Sağlık ekiplerinin gösterdiği bu özverili mesaiye ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen maalesef bazı ilçe sakinlerinin hala Kovid-19 olduğunu bildikleri hastalara bile geçmiş olsun ziyaretine giderek kalabalık gruplar halinde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu davranış şeklinin de bulaş oranının artmasından başka bir sonuç doğurmuyor. Pandeminin ilk gününden beri 'bana nasılsa bir şey olmaz, akrabamdan yakınımdan virüs bulaşmaz' düşüncesinin ne kadar hatalı bir yaklaşım olduğunu ve bu durumun vaka sayının artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Vezirköprü ve Havza'da yaşayan vatandaşların da daha kötü sonuçlar ortaya çıkmadan önce köy merkez ayrımı yapmadan, önlemlere daha sıkı sarılması ve maske, mesafe, el hijyeni kurallarına koşulsuz uyum göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Tedbir olmazsa herkesin üzüleceği tabloların ortaya çıkacak”

Sağlık İl Müdürlüğü olarak pandeminin ildeki seyriyle ilgili belirli aralıkla bilgilendirme yapmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Oruç, “Bu çerçevede daha önce İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçeleriyle ilgili yaptığımız uyarılara halk tarafından olumlu bir geri dönüş aldık. Vezirköprü ve Havzalı vatandaşların kendilerini sevdikleri ve çevrelerindekilerin sağlığı için benzer bir davranış bekliyoruz. Tedbirlere ancak birlikte uyum gösterilirse ve sorumluluk alınırsa virüsün etkisinin azaltılabilecek. Aksi durumda herkesin üzüleceği tabloların ortaya çıkacak” açıklamasında bulundu.