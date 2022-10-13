Samsun'un yenilenebilir enerjiden yılda 130 milyon TL gelir hedefi

Samsun'un Ladik ilçesinde, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük güneş enerji santralini (GES) kurmaya hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), projeyi en kısa sürede ihale etmek istiyor. SBB, GES'ten yılda 130 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kurumun tükettiği elektriği, güneş ve rüzgar enerjisinden sağlamayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, GES projesi için ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Belediye, ihalede beklenen fiyatın oluşmaması halinde yatırımı şehre kendisi kazandıracak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uhdesinde Büyükalan Mahallesi'nde 685 bin dönüm alanda hayata geçecek projeyle belediye 30 yıl boyunca elektrik üretebilecek.

130 milyon TL kazanç

İlk etapta 45 megavat gücünde olacak tesisle, elektrik tüketiminde yılda 100 milyon TL'lik kazanç sağlanması bekleniyor. GES yatırımının başlamasının ardından rüzgar enerji santrali (RES) proje çalışmalarını da hızlandıracak Büyükşehir Belediyesi, bundan da yılda 30 milyon TL kazanç sağlamayı hedefliyor.

“Yenilenebilir enerji çok önemli”

GES projesindeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından olabildiğince istifade etmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. GES projesi de bunlardan biri olup şehrimizin geleceği açısından çok önemli bir yatırım olacak. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ve ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Böylelikle proje yatırımının startını vermiş olacağız. Aksi bir durum yaşarsak Türkiye'de bir ilke daha imza atarak belediye olarak santrali biz yapacağız” dedi.