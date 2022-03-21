İhlas Haber Ajansı

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Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Samsun’un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.


İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.


Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.

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