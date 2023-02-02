Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 44 cm

Son iki gündür kar yağışının etkili olduğu Samsun'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 44 santime ulaştı.

Kış aylarının sıcak başladığı Samsun'da beklenen ve özlenen soğuklar ocak sonu ile şubat başı itibarıyla geldi. Samsun'a yılın ve mevsimin ilk karı kısa süre önce düşerken, kar kalınlığı da Ladik Kayak Merkezi'nde 44 santime kadar yükseldi. Şehrin birçok yüksek kesiminde de kar yağışı etkili oldu. Ladik'in yanı sıra Salıpazarı'nda kar kalınlığı 23 santim, Kavak'ta ise kar kalınlığı 16 santim olarak ölçüldü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde daha da soğuması bekleniyor. Sıcaklıkların Samsun merkezde 11 derecen 6 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde de kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının bir süre daha bölgede etkili olması bekleniyor.