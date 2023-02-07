Samsun'un yüksek kesimlerinde yoğun kar

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü. Kayganlaşan yollar sürücüler için tehlike oluştururken kimi vatandaşlar ise kar yağışının keyfini çıkardı.

Samsun şehir merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, yükseklerde kar şeklinde kendini gösterdi. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanan yerler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yolculuk yapan kimi vatandaşlar yol kenarlarında durarak karın keyfini çıkardı. Dünden bu yana devam eden kar yağışıyla birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için karayolları kar küreme araçları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Samsun-Ankara karayolunda mekik dokuyan araçlar devam eden kar yağışı ile birlikte biriken karları temizliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Samsun merkez ve yüksek kesimlerde yağışlarını devam edeceği, yüksek kesimlerde kar yağışı, kıyı kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Samsun-Ankara karayolunda yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Yol kenarında kartopu oynayan çocuklar ise tatili kar ile oynayarak değerlendirildiklerini, uzun zaman sonra kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.