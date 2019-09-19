SAMTİAD'dan 2. Tanıtım Gezisi

Samsun Turizm ve İşadamları Derneği (SAMTİAD) turizm çalışanlarına Samsun'u ve değerlerini tanıtma projesinin 2. İnfo Gezisi İkiztepe, Bafra, Asarkale, Altınkaya Barajı ve Kuş Cenneti gezisi ile devam etti.

TÜRSAB Orta Karadeniz (BTK) Bölge Temsil Kurulu'nun destek verdiği 2. gezide yaklaşık 30 otel çalışanı yer aldı. Gezinin ilk durağı İkiztepe oldu. Gezide Samsun Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Kenan Sörül katılımcılara tanıtım yaptı. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enfarmosyon Memuru Alper Ak da tanıtımlara katkı sağladı.

Katılımcılar sırasıyla İkiztepe Höyükleri, Asarkale, Altınkaya Barajı, Bafra Müzesi ve Kuş Cenneti gezisi ile sonlandı. Kuş Cenneti'nde Alan Rehberi Kadir Yılmaz Kızılırmak Deltası ve buradaki hayvan türleri, göç zamanları ile ilgili bilgi verdi. Asarkale'de Kale surları, Kaya mezarları ve Poterne'de incelemelerde bulunan katılımcıların soruları Arkeolog Kenan Sörül tarafından cevaplandırıldı.

Bafra Müzesi'nde İkiztepe kazılarında çıkarılan 5000 yıllık ameliyatlı kafatası çok ilgi çekti. Proje ve 2. İnfo gezisi ile ilgili olarak bir açıklama yapan SAMTİAD Başkanı Mustafa Öztürk, "Samsun'da turizm çalışanlarının turistik yerleri tanımaları ve bilgi sahibi olabilmeleri Samsun turizmi için çok önemli. Samsun'a gelen misafirlerimizle ilk iletişim kuran çalışanlarımızın, misafirleri doğru alanlara bilerek yönlendirmeleri turizmin gelişmesine ve sürdürülebilir turizme katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarımız devam edecek. Ben bu info çalışmalarına katkı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve TÜRSAB Orta Karadeniz BTK başkanımız Yılmaz Uzunlar'a ve Bafra belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkür ederim" dedi.