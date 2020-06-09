SAMÜ Europass akreditasyonuna sahip Türkiye'deki 5 üniversiteden biri oldu

"Europass Sertifika Ekleri" Europass tarafından onaylanan SAMÜ, 23 sertifika programıyla bu alanda yetkilendirilen 5'inci üniversite ve 7'nci kurum oldu.

Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılıyor. Europass Sertifika Eki, resmi sertifikada zaten yer almakta olan bilgilere eklemeler yaparak yeterliliklerin özellikle yurt dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor.

Samsun Üniversitesinin programları arasında Aile Danışmanlığı, Hızlı Okuma Eğitmenliği, Kodlama ve Robotik Eğitmenliği, Mental Aritmetik Eğitmenliği, Profesyonel Çocuk Bakımı, Profesyonel Yaşam Koçluğu, Drama Eğitmenliği, Sağlıklı Beslenme Koçluğu, Zihin Haritaları Eğitmenliği gibi daha birçok eğitim yer alıyor.

Europass hakkında

Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB'de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturuldu. Europass, kullanıcıların yeterlilik ve yetkinliklerini Avrupa ülkelerinde, açık ve kolay bir şekilde anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Europass birbiriyle koordineli dokümanlardan oluşan, iş arayanlarla işverenler arasındaki iletişimi sınır tanımaksızın geliştiren bir klasör. Europass sektörler arası olduğu gibi ülkeler arasında da mesleki hareketliliğe yardımcı oluyor ve eğitim ve öğrenimde hareketliliği destekleyerek değer katıyor.