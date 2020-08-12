SAMÜ İİSBF'ye yeni dekan

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanlığı'na Prof. Dr. Kenan Çağan atandı.

Görevi Dekan Vekili Prof. Dr. Selahattin Kaynak'tan devralan Prof. Dr. Kenan Çağan, üniversitenin sosyoloji bölümünde çalışmalarını yürütüyor. Samsun Üniversitesi'nin hedeflerine uygun olarak "Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite" oluşturmak amacıyla üzerlerine düşen her çalışmayı büyük bir özveri ve hassasiyet içinde yerine getirme arzusunda olduklarını belirten Prof. Dr. Kenan Çağan, “Üniversite yönetimimizle birlikte bilimsel anlamda insanlarımıza ve şehrimize hizmet etmeyi ve güzel çalışmalar yapmayı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Selahattin Kaynak'a dekan vekili olarak bugüne kadar sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, önümüzdeki süreçte Prof. Dr. Kaynak'ın rektör yardımcılığı görevine odaklanarak üniversitenin gelişim çıtasını daha da yukarı çıkaracağını söyledi. Prof. Dr. Kenan Çağan'ın üniversite kadrosuna dahil olması ile birlikte Samsun Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik anlamda daha da kuvvetlendiğini ifade eden Rektör Aydın, kendisini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Kenan Çağan Kimdir?

1970 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Kenan Çağan, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 2009 yılında doçentlik unvanını alan Prof. Dr. Kenan Çağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerine atanan Prof. Dr. Kenan Çağan, 2014-2017 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görevini yürüttü. Halen Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Kenan Çağan, Ağustos 2020 itibarıyla Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Yayımlanmış 8 adet kitabı bulunan Prof. Dr. Kenan Çağan, evli ve iki çocuk babasıdır.