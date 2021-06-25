SAMÜ-İTÜ iş birliği

Dr. Mahmut Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu rektörlük makamında ziyaret etti. Ziyarette ülkenin öncü üniversitelerinden biri olan İTÜ'nün havacılık ve uzay bilimleri, mühendislik, mimarlık ve tasarım ile teknik donanım alanlarında Samsun Üniversitesi'ne sunabileceği katkılar konuşuldu.

Görüşmede Rektör Aydın, Samsun Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren özellikle havacılık ve uzay ile meteoroloji mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ciddi akademik destek gördüğünü belirtti. Bu destekten son derece memnun olduklarını ve bunun artarak devam etmesini arzu ettiklerini ifade eden Rektör Aydın, Rektör Koyuncu'ya şükranlarını sundu. Rektör Koyuncu da ziyaretinden dolayı Rektör Aydın'a teşekkür ederek Samsun Üniversitesi'nin gelişimi için her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ziyaret hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.