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SAMÜ Kamu İhale Kurumu eğitimleri yetkili kuruluşu oldu

Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMÜSEM) ve Kamu İhale Kurumu arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.


Kamu İhale Mevzuatı Eğitimleri verme yetkisi alan SAMÜSEM, Kamu İhale Kurumu (KİK) uzmanlarının görev alacağı eğitimle, tüm Türkiye'de kamu ve özel sektörde kamu alımları ve kamu ihaleleri konularıyla ilgili çalışanlara ulaşılması planlanıyor. SAMÜSEM tarafından 17-20 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek eğitim, 4 gün boyunca toplam 36 saat sürecek. Aralık ayında yapılacak olan kamu ihale mevzuatı eğitimine ilişkin tüm detaylara http://sem.samsun.edu.tr/kamu-ihale-mevzuatiegitimi/ adresinden ulaşılabilir. Eğitime Türkiye'de kamu ve özel sektörde kamu alımları ve kamu ihaleleri konularıyla ilgili çalışanlar ve konuya ilgi duyan herkes katılabiliyor.


Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Kamu İhale Kurumu onaylı sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise katılım belgesi verilecek.

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