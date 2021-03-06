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SAMÜ personeli meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Personel Daire Başkanlığının koordinasyonunda SAMÜ Canik Kampüsü’nde meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Personel Daire Başkanlığının koordinasyonunda SAMÜ Canik Kampüsü'nde meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.


Samsun Üniversitesi personelleri tarafından 105 adet fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve üniversite personelleri katıldı. SAMÜ Canik Kampüsü'nde bulunan ağaçlandırma alanına elma, armut, vişne, kiraz, dut, nektari, ayva, incir ve ceviz çeşitlerinden oluşan fidanlar dikildi.


Etkinlik, ağaçlandırma alanında anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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