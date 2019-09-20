SAMÜ Rektörü Aydın, ‘Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Dr. Mahmut Aydın ve öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından yapılan müzik dinletisiyle başladı. Konuşmaların ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında verilen “YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülleri” kapsamında ödül almaya hak kazanan akademisyen ve üniversitelere ödülleri takdim edildi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi olarak nitelikli eğitim ve araştırmalar ile nitelikli bir toplumun oluşması ve Türkiye'nin gününe ve geleceğine katma değer sağlama vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.