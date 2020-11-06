'SAMÜ Tıp'ta hedef: Nitelikli eğitim, en iyi sağlık hizmeti

Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ Tıp Fakültesi'nde öğrencilere nitelikli bir sağlık eğitimi vermeyi, vatandaşlara da en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti. Canik Kampüsü'nde gerçekleşen ziyarette Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oruç, Rektör Aydın'la Samsun'daki pandemi süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tüm ülkede olduğu gibi Samsun'da da tedbirlerin artırılması hakkındaki görüşlerini Prof. Dr. Mahmut Aydın ile paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun Üniversitesi, ilimizin gelişime açık üniversitelerinden birisi. Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü olma yolunda hızla ilerleyen Samsunumuza ikinci tıp fakültesini kazandırdıkları için rektörümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak SAMÜ ile iş birliği içinde çalışarak, ilimizi sağlık anlamında markalaştıracak projeler üretmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Şehirdeki tüm kurumlar gibi Samsun Üniversitesi'nin de pandemi konusundaki hassasiyetini dile getiren Rektör Aydın, "Tüm birimlerimizde devletimizin aldığı tedbirlere en üst seviyede riayet ederek ülkemizin bu süreci en az kayıpla atlatabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Personellerimize bu konuda çeşitli eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bir taraftan öğrencilerimizi en iyi teknik alt yapıyı sunarak uzaktan öğretim sürecini hamdolsun sorunsuz bir şekilde sürdürürken öte taraftan da AR-GE çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili de bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "İl Sağlık Müdürümüze bu konudaki destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Samsun'un sahip olduğu sağlık potansiyelini daha da geliştirmeye katkı sunarak ülkemizin en önemli sağlık üslerinden ve sağlık turizmi merkezlerinden biri yapmak için Sağlık Müdürlüğü ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Ana gayemiz, şekillendirmeye çalıştığımız Tıp Fakültemizi başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere şehirdeki tüm paydaşlarımızla birlikte oldukça sağlam bir temel üzerinde inşa ederek öğrencilerimize nitelikli sağlık eğitimi, aziz milletimize de en iyi sağlık hizmeti sunarak onların dualarını almaktır” ifadelerini kullandı.