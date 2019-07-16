SAMÜ üniversite adaylarıyla buluştu

SAMÜ; Yeşilyurt, Piazza ve bir alışveriş merkezinde tanıtım etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler süresince, henüz birinci yılını tamamlayan üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (3 bölüm), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi (8 bölüm), Mühendislik Fakültesi (3 bölüm), Sivil Havacılık Yüksekokulu (1 bölüm) ve Kavak Meslek Yüksekokulu (4 bölüm) hakkında üniversite adayları ve aileleri bilgilendirildi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi

Meslek ve üniversite seçiminde üniversite adaylarına yardımcı olmayı, adayların bölümler ve üniversitenin imkanları (burs, yerleşke olanakları vb.) hakkında daha doğru ve net bilgi edinmelerini hedefleyen etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Öğretim üyeleri ve idari personelin görev aldığı tanıtım etkinliklerinde üniversite adayları ve ailelerin üniversite ve bölümler hakkında soruları cevaplandı.

Üniversite adayları ve aileleri stantları gezdi

Stantları ziyaret eden üniversite adayları ve aileler, Samsun'da ikinci bir devlet üniversitesinin kurulmasından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek günün anısına görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. İki gün süren tanıtım etkinlikleri ile Samsun Üniversitesi, üniversite adayları ve aileleri ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiş oldu.