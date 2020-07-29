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SAMÜ VE MGM'den önemli iş birliği

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) arasında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne irtibat ofisi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.


Protokole, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından imza atıldı. İrtibat ofisi ile üniversite ve müdürlük arasındaki bilimsel çalışma ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. İmzalanan protokol ile Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) uydu verilerinin operasyonel hidroloji çalışmalarında (H-SAF) kullanımı için ürün geliştirme faaliyetleri yapılacağı öğrenildi.

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