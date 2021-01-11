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SAMÜ'de İHA eğitimleri başlıyor

Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMÜSEM), Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi ortaklığında insansız hava aracı (İHA) eğitimi verecek.


İHA0 derecesinde verilecek olan kursa başvurular 19 Ocak 2021 itibariyle sona erecek. Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler SHGM onaylı ehliyet ve sertifika almaya hak kazanacak. Eğitimler pandemi şartlarına uygun şekilde online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyenler ayrıntılı bilgiye “sem.samsun.edu.tr” internet adresinden ulaşabilecek.

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