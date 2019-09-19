SAMÜ'de yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Samsun Üniversitesi'ni (SAMÜ) kazanan öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamasına destek olmak amacıyla tüm akademik birimlerde “Üniversite Yaşamına Uyum Programları” düzenlendi.

Samsun Üniversitesinin Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkelerindeki 15 bölüm ve 9 programa yeni kayıt olan yaklaşık bin 250 öğrenci, uyum programları ile mevcut öğrencilerle tanışma, eğitim alacakları bölüm/programların akademik ve idari personelini de tanıma fırsatını buldu. Programlar kapsamında fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, öğrenci işleri ve sağlık kültür daire başkanları ile Erasmus üniversite koordinatörü öğrencileri bilgilendirdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi olarak ilk eğitim-öğretim yılımıza bugün itibarıyla başlıyoruz. Nitelikli öğretim ve araştırma imkânları sunan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite inşa etme misyonuyla çıktığımız yolda ilk eğitim-öğretim yılımızın başta üniversitemizin akademik ve idari personeli ve öğrencileri olmak üzere bizlere güvenip evlatlarını emanet eden aileleri ve Samsunumuz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ederim” dedi.