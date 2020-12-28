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SAMÜ'den koronanın konut fiyatlarına etkisi çalıştayı

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) 29 Aralık Salı günü "Kovid-19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği" başlıklı çalıştay düzenleyecek.

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) 29 Aralık Salı günü "Kovid-19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği" başlıklı çalıştay düzenleyecek.


Zoom dijital platformu üzerinden yapılacak çalıştayda Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Doç. Dr. Havvanur Kaya ve Doç. Dr. Aykut Ekinci, Kovid-19 salgının gayrimenkul fiyatlarına olan etkisine dair değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sunacak. Saat 14.00'te başlayacak çalıştaya katılmak isteyen, konut ve ticari gayrimenkul sektörü ile ilgililerin "aykut.ekinci@samsun.edu.tr" adresi ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

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