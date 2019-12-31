SAMULAŞ 30 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Samsun'da trafiğin akıcı ve sorunsuz bir şekilde işlemesi için çalışmalarını sürdüren Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş (SAMULAŞ) 2019 yılında 30 milyon 220 bin 954 yolcuya ulaşım hizmeti sağladı.

29 tramvay ve 111 otobüsü bünyesinde barındıran SAMULAŞ, vatandaşa kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Alanında gelişen teknolojik yenilikleri sistemlerine uygulayarak hizmet kolaylığı sunan SAMULAŞ, deneyimli mühendis kadrosuyla sorunlara anında müdahale ederek aksaklıkları en kısa sürede gideriyor.

2019 yılında 30 milyondan fazla yolcu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden(OMÜ) Tekkeköy'e 35 kilometrelik güzergahta 43 istasyona uğrayan tramvay, 2019 yılı boyunca toplamda 20 milyon 657 bin 739 yolcu taşıdı. SAMULAŞ'a ait 111 otobüs ise şehrin her noktasında milyonlarca yolcunun ulaşımını sağlamakta önemli rol oynuyor. SAMULAŞ'a ait otobüslerde yıl boyunca 9 milyon 563 bin 215 yolcu seyahat etti. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda SAMULAŞ'a ait ulaşım araçları 2019 yılı boyunca toplamda 30 milyon 220 bin 954 yolcu taşımış oldu.

Tek araçla üniversite içine ulaşım sağlandı

Türkiye'de kampüs içine giren sayılı tramvay hatlarından olan Samsun Hafif Raylı Sistem işletmesi, öğrencilerin ve hasta yakınlarının yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa da çözüm oldu. Temmuz ayından itibaren Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar İstasyonlarına yolcu taşıyan hafif raylı sistem sayesinde Tekkeköy'den OMÜ içine kadar tek vasıta ile yolculuk imkanı sağlandı.