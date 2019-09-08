SAMULAŞ otobüs seferlerinde kış tarifesi başlıyor

Samsun'da SAMULAŞ, yaz döneminin sona ermesi ve yeni eğitim-öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle ekspres, ring, terminal otobüs seferlerinde kış dönemi sefer saatleri uygulamasının pazartesi günü uygulanacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), yaz döneminin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte değişen ulaşım talepleri doğrultusunda otobüs ekspres ve ring hatlarında 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış sefer programını uygulamaya koyacak.

SAMULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni eğitim- öğretim sezonunun başlaması ve yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte otobüs seferlerimizde değişen ulaşım taleplerine göre düzenlemeler yapıldı. Başta öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sonbahar ve kış dönemlerinde yine rahat, hızlı, konforlu ulaşım imkanına sahip olmaları için gerçekleştirdiğimiz yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

E1 hattında yeni süre 8 dakika

Açıklamada ayrıca, Beledieyevleri'nden OMÜ yurtlarına kadar ulaşım imkanı sağlayan E1 hattında ise, yoğun saatlerde 8 dakika aralıklarla sefer düzenleneceği de vurgulanarak, "Yoğun tüm saatlerde sıklaştırılmış sefer aralıklarıyla ulaşım hizmeti vermeye devam edeceğiz. Terminal hattımız, yaz döneminde olduğu gibi yine 24 saat halkımızın hizmetinde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

E3 ve E5 10 dakika arayla

Açıklamada ayrıca, ekspres, ring ve terminal otobüslerinin, Belediyeevleri ile Baruthane-Kalkancı güzergahında hizmet veren E3 hattında yoğun saatlerde 10 dakika, Büyük Cami-Araştırma Hastanesi güzergahında hizmet veren E4 Ekspres hattında yoğun saatlerde 15 dakika, Ondokuzmayıs Üniversitesi(OMÜ)-Araştırma Hastanesi-Otogar güzergâhında hizmet veren E5 Ekspres hattında 10 dakika aralıklarla hareket edecekleri belirtildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak otobüs seferlerinin detaylı programına resmi internet sitemiz www.samulas.com.tr'den ulaşabilirsiniz.”