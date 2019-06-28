SAMULAŞ'ta 'akademi' zamanı

Samsun'da toplu taşıma hizmetlerini yürüten SAMULAŞ, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla 'SAMULAŞ Akademi'yi faaliyete soktu.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak ulaşım hizmetlerini sunan Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla Türkiye genelinde örnek olacak bir uygulamaya imza attı. SAMULAŞ Akademi, 'eğitim ve istihdam arasındaki nitelikli insan gücünün oluşmasına katkı sağlamak' amacıyla faaliyetlerine kısa bir süre önce başladı.

Hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti

Konuyla ilgili SAMULAŞ'tan yapılan açıklamada, " 'Önce Kalite' sloganıyla yola çıkan SAMULAŞ, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyeti artırma konusundaki çalışmalarını da ara vermeden sürdürme taahhüdü vermiştir. Bu amaç doğrultusunda SAMULAŞ Akademi faaliyetlerine başlamıştır. İlk olarak, toplu taşıma şoförü, raylı sistemler sürücüsü mesleklerinde hizmet gerçekleştiren sürücüleri ilgilendiren her konuda yetişkinlere yönelik, yaparak öğrenme modeli ile özel eğitimler verilecektir" denildi.

İlk olarak ''sürücü' eğitimleri

Şirketin, Akademi ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) akreditasyonu ile 'yetkilendirilmiş belgelendirme' kuruluşu olarak hizmet vereceği ve ulaşım sektöründe 'sınav ve belgelendirme' yapacağı da duyurulan açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:

"SAMULAŞ Akademi, ilk olarak sürücü eğitimleri ile nitelikli insan gücünü artırmayı hedeflemektedir. Eğitim salonu ve idari yapılanmamız tamamlanmıştır. Çok yakın tarihte SAMULAŞ bünyesinde çalışanlardan oluşturulan konularında uzman bir ekip, 'eğitici eğitimi' alacaktır. katılımcılara yönelik, 'eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi için' 5 gün sürecek eğitim, interaktif eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bu eğitimde, hizmette kalitenin artması ve kurumsal gelişimin desteklenmesi amacı ile yaparak öğrenme modeli ile eğitim verilecektir. Katılımcılar eğitim programı oluşturma ve müfredat geliştirme konularında bilgi ve beceri sahibi olacak, hazırlanan ders içerikleri ile tüm sürücüler yıllık olarak, düzenli periyotlarda eğitime tabi olacaklardır. Eğitim etkinliği, ölçme ve değerlendirme sistemi de hazırlanmış olup, yenileme ihtiyaçları ve yeni eğitimler ile, sistem sürekli gelişim içinde geliştirilecektir."

Ulusal alanda sinerji oluşturacak

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da yaptığı açıklamada, şirket olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK başvuruları için çalışmaların tüm hızıyla ilerlediği hatırlatarak şunları söyledi:

"Rahat, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak' sözüyle çıktığımız ve ilerlediğimiz yolda vatandaş memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmette kalitenin kaliteli personel ile mümkün olacağını her zaman ilke edinmiş şirketimiz, eğitim faaliyetlerini sürdürecek. ‘SAMULAŞ Akademi'nin bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getireceğine inanıyorum. SAMULAŞ Akademi örneğinde, başta Samsun ili olmak üzere önce bölgede, sonra ulusalda ulaşım alanında bu çalışmaların etkisi olacak ve bir sinerji oluşturacaktır."