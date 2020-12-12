SAMULAŞ'ta grev sonlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşmesi konusunda anlaştığı ve SAMULAŞ'ta uygulanan grev kararının sonlandığı öğrenildi.

Demiryol-İş Sendikası Samsun Temsilciliği'nin SAMULAŞ'ta 525 üyesi bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş.'de örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı alındığını açıklamıştı. Sendikanın SAMULAŞ'ta aldığı grev kararı, belediye ile yapılan anlaşma neticesinde kaldırıldı. Toplu iş sözleşmesi imzalarının da Çarşamba günü Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde atılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda grev kararını değerlendirmiş ve yaptıkları teklif hakkında bilgi vermişti. Demir, yaptıkları teklifi şu cümlelerle açıklamıştı:

“Şu anda temizlik işinde çalışan kardeşimiz net olarak toplu sözleşme yapılmadan önce 2 bin 790 TL 31 kuruş alıyordu. Mutabakata vardığımız miktar ise ilk 6 ay için 3 bin 223 TL'ye çıkıyor. 6 aylık artış yüzde 14,94. Bir şoförün aldığı miktar 3 bin 706 TL 63 kuruş. 6 aylık artıştan sonra 4 bin 125 TL'ye çıkıyor. Artış 6 aylık 545 TL. Makinist olan arkadaşların eline geçen para şu anda 3 bin 909 TL. 6 aylık artışla birlikte maaşları net 4 bin 342 TL'ye çıkıyor. Artış yüzde 10, 57 seviyesinde. En düşük teknisyen maaşı şu anda 3 bin 402 TL. 6 aylık artıştan sonra mutabakata vardığımız maaş 3 bin 816 TL. 6 aylık artış yüzde 11,58. Bundan sonraki ikinci 6 ay için bu artış fiyatının üzerine yüzde 8,05 ilave artış yapılacak. Üçüncü 6 aylık artış yüzde 9,26 ve dördüncü 6 aylık artış yüzde 8,63 olmak üzere biz artış öngörmüşüz. Bizim tarafımızdan bu arkadaşlara 40 yevmiyelik ikramiye veriliyor. Sendika mutabakata vardıktan sonra 52 yevmiyede ısrar etti.”

Devam eden görüşmeler neticesinde toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ve grev kararının kalktığı bilgisine ulaşıldı.