SAMULAŞ'ta hedef maksimum performans

Samsun'da SAMULAŞ, vatandaştan gelen isteklerin karşılanması ve daha iyi hizmet amacıyla üretici firmalarla yaptığı sorunların çözümüne yönelik toplantılarına devam ediyor. Türkiye'de otobüs, kamyon ve motor üretimi yapan sayılı kuruluşlardan olan BMC yetkilileri, SAMULAŞ yöneticileriyle toplantıda buluştu. Toplantıda, Samsun'da halen toplu taşımada kullanılan BMC marka otobüslerin performans değerlendirmeleri de yapıldı.

Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak SAMULAŞ idaresinde kent içi toplu ulaşımda kullanılan 70 adet BMC otobüs ile ilgili süreç değerlendirmeleri yapıldı. Araçlarda meydana gelen sorunlar ve araç performansları hakkında detaylı incelemeler yapıldığı toplantıda ayrıca Samulaş ve BMC teknik ekiplerinden oluşan çözüm odaklı çalışma grubu oluşturuldu.

Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Samsun halkına toplu ulaşım hizmetinde kullanılan otobüslerin maksimum performans ile hizmet vermesini sağlıyoruz. Tüm planlama ve toplantılarımızın ana hedef, Samsunlulara konforlu ve çağdaş toplu taşıma hizmeti sunabilmek" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat, Otobüs Bakım Formeni Recep Kadir Sivri, Otobüs Garaj Amiri Sinan Etli, BMC ekibinden ise yetkili servisler grup lideri Fatih Ugey, Ticari Araç Entegrasyon Mühendisi Serkan Demir, Bölge Yedek Parça Yöneticisi Emre Uzun, Samsun Bölge Satış Yöneticisi Mustafa Altun, Samsun Bölge Servis Uzmanı Halil İbrahim Atamer ve Samsun Servis Sahibi Tahir Erbilgin katıldı.