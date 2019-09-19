SAMULAŞ'ta ilk yardım

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, 'ilk yardım hayat kurtarır' ilkesinden yola çıkarak personeline yönelik 'Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri' düzenliyor. İlk etapta 40 personel ilk yardım eğitimi aldı.

Samsun'da son dönemde hız kazandırdığı personele yönelik eğitim programlarıyla dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), şimdi de 'Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri' düzenliyor. 'İlk yardım hayat kurtarır' ilkesinden yola çıkan SAMULAŞ yönetimi tarafından başlatılan uygulama ile ilk etapta 40 personel ilk yardım eğitimi aldı.

Olay yeri ve temel yaşam desteği

SAMULAŞ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında iş yeri doktoru tarafından tehlike sınıflarına göre tüm birimlerden belirlenen personele, 4 ayrı programda Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirdi. Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetkleri İstasyonu Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programları, Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği ve Kanamalarda İlk Yardım başlıkları altında gerçekleştirildi.

Uygulamaları solunum ve kalp masajı

Düzenlenen eğitimlere katılan SAMULAŞ personeline, acil tedavi metotları, ilk yardımın temel uygulamaları, vücutta nabız alınabilen bölgeler, solunum ve kalp masajı, kanamalara müdahale, şokta ilk yardım gibi uygulamalar teorik ve pratik olarak öğretildi. Hasta ya da yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini, böylece durumunun kötüleşmesinin önüne geçilmesini hedefleyen igenel lk yardım eğitimlerine büyük ilgi gösteren SAMULAŞ personeli ayrıca vücudu oluşturan sistemlerle ilgili de detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

SAMULAŞ: “İlk yardım hayati önemde”

SAMULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, acil sağlık sorunlarında ilk dakikaların önemine vurgu yapılarak, "Acil bir durum karşısında profesyonel ekiplerin olay yerine gelmesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi 5 dakika ve üzeri zamanı bulabilmektedir. Birçok durumda ne yazık ki bu süre hayat kurtarmak için yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, acil yardım ambulansı gelene kadar doğru ve zamanında yapılacak ilk yardım uygulamaları hayati önem taşımaktadır. SAMULAŞ olarak personelimize acil durumlarda hasta ya da yaralıya bilinçli, etkin ve en uygun müdahaleyi yapabilecekleri eğitimin verilmesini sağlıyoruz" denildi.

Yaşamın her yerinde, her anında

Yaşamın her alanında ve anında kaza ve hastalanma riski bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada ayrıca, "Bu nedenle ve 'İlk yardım hayat kurtarır' ilkesinden yola çıkarak başlattığımız ve ilk aşamada 40 personelimize verilen ilk yardım eğitimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.