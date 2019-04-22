SAMULAŞ'ta yeni dönem

Uzun yıllar İstanbul, Ankara, Kayseri, Malatya gibi illerde görev yaptıktan sonra memleketi Samsun'a dönerek SAMULAŞ Genel Müdürlüğü görevine başlayan Enver Sedat Tamgacı, "Tüm çabamız Samsunlulara rahat ve modern bir ulaşım hizmeti sunmak için olacaktır" dedi.

Samsun'da, hafif raylı sistemin işleticisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'ye(SAMULAŞ) geçen günlerde 'genel müdür' olarak atanan Enver Sedat Tamgacı, yeni görevine başladı.

Yönetici ve çalışanlarla toplantı

Cuma günü SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan'dan görevi devralarak genel müdür koltuğuna oturan Enver Sedat Tamgacı, ilk olarak tüm birimleri ziyaret etti ve toplantılar düzenledi. Mevcut durum, sistemin işleyişi ve verilen tüm hizmetler hakkında bilgi almak üzere ilgili birim yönetici ve çalışanları ile bir araya gelen Tamgacı, hafta sonunda da raylı sistem hattı ve otobüs işletme hizmet noktalarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

OMÜ kampüs hattında inceleme

Yeni Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, hafta sonu mesaisine ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla, yapımı tamamlanarak sürüş testleri devam eden Samsun raylı sistem 3'üncü Etabı olan OMÜ kampüs içi hattını gezerek başladı. Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, raylı sistem aracı ile bölgeye test sürüşü gerçekleştirdi ve ilgili birim müdürlerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Samsunlulara hizmet etmenin onuru

Ulaşım ve raylı sistem sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan ve son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Malatya Ulaşım MOTAŞ A.Ş.'nin genel müdürü olan Enver Sedat Tamgacı, "Hizmet yolculuğumu bundan böyle çok sevdiğim memleketimde devam ettirecek olmanın heyecanı, mutluluğu ve onuru içerisindeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile birlikte Samsun'da yepyeni bir dönemin başladığını hepimiz biliyoruz. Ben de bu yeni dönemde değerli başkanımıza ve Samsunlulara layık olmak için çalışacağım" diye konuştu.

“Gecemizi gündüzümüze katacağız”

SAMULAŞ'ın, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinden, en önemli hizmet birimlerinden oluğuna vurgu yapan Tamgacı, "SAMULAŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de değerli Samsunlulara hizmet için yarışacaktır. Benim en büyük çabam ise bu hizmet çıtasını daha da yükseğe çıkartmak olacaktır. Samsunlulara rahat ve modern bir ulaşım hizmeti sunabilmemiz için gecemizi gündüzümüze katacağız" şeklinde konuştu.