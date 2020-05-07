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SAMÜ'lü akademisyen Avrupa Bilim ve Teknolojide İşbirliği Aksiyon Yönetim Komitesi Üyesi oldu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.

Dr. Meral Demirtaş, özgün adı "COST Action European Cooperation in Science and Technology" olan, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği aksiyonunda, "Management Committee-Yönetim Komitesi" üyesi olarak atandı.


Bilim ve teknolojide Avrupa iş birliği için oluşturulmuş olan araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluş olan COST, senede iki defa başvuru almaktadır. Bu çerçevede, Avrupa bilim insanları, Akdeniz üzerinde etkili olan alçak basınç sistemlerinin hava durumu ve iklim açısından incelemek, araştırmak ve tahmin edebilmek amacıyla bir proje hazırlarken, Doç. Dr. Meral Demirtaş'ı araştırma ekibine davet etti. Daha sonra, birlikte hazırlanan "European Network for Mediterranean Cyclones in Weather and Climate" başlıklı dokümanı ile Ekim 2019'da COST'a başvuru yapıldı ve Nisan 2020'de kabul edildi. COST Action yapısı içinde, Doç. Dr. Meral Demirtaş'ın, "Management Committee-Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanması Türkiye COST temsilcisi TÜBİTAK tarafından onaylandı.


SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Değerli öğretim üyemiz Doç. Dr. Meral Demirtaş'ı ve ilgili uluslararası proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

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