Ali Ekber Ataş, ‘sanal anjiyo' tekniği ile sadece 60 saniyede hastanın bütün damarlarını görüntüleyerek koroner kalp hastalığı konusunda değerlendirme yapılabildiğini belirtti.

Sanal anjiyo, son dönemde sıklıkla merak edilen görüntüleme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eskiden koroner kalp hastalığından şüphelenilen hastalara sadece klasik anjiyo yapılırken teknolojinin de ilerlemesiyle artık ‘sanal anjiyo' tekniği ile sadece 60 saniyede, damarlara hiç girilmeden hastanın bütün damarlarını görmek mümkün olabiliyor.

Yöntemle ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, "Sanal anjiyonun en kuvvetli olduğu alan, koroner arter hastalığının kişide bulunup bulunmadığını göstermesidir. Hastanın kol toplardamarından bir miktar kontrast madde verilir. Eş zamanlı olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ile kalpten alınan ince kesit görüntüler dijital ortamda izlenerek koroner damarların görüntüleri değerlendirilir” dedi.

Göğüs ağrısı olan hastalar için daha uygun

Sanal anjiyo işleminin 60 saniye gibi kısa bir sürede tamamlandığının altını çizen Uzm. Dr. Ataş, “Sanal anjiyonun en iyi sonuç verdiği alanlar, yapısal kalp ve damar bozukluklarıdır. Yine by-pass uygulanmış hastaların eklenen damarlarının değerlendirilmesinde de mükemmele yakın sonuçlar vermektedir. İşlemin yapılabilmesi için kalp atışlarının dakikada 60 civarında olması gerekir. Eğer hastanın kalp hızı bu seviyede ise çekim işlemi hemen tamamlanabilir. Kalp hızı dakikada 60'ın üzerinde olan hastalarda ise kalp hızı istenilen seviyelere düştükten sonra işlem yapılabilmektedir. Sanal anjiyo tekniği sadece koroner anjiyografi için değil vücudun tüm damar yapılarını değerlendirmek için de kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.