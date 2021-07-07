OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sanal Mezuniyet Sergisi'nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümlerinden toplam 68 öğrencinin 172 çalışması sanal ortama taşınarak internet yoluyla sanat/tasarım severlerin ilgi ve beğenisine sunuldu.

Sergide; öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde yaptıkları resim çalışmaları, seramik ve cam çalışmaları yanında, afiş tasarımları, basın ilanı tasarımları, dergi tasarımları, broşür tasarımları, infografikler, kurumsal kimlik tasarımları, ambalaj tasarımları, etiket tasarımları, stand tasarımları, albüm kapağı tasarımları, mobil uygulama arayüz tasarımları ve katalog tasarımları gibi farklı türde çalışmalar da yer aldı. Öğrenciler, mezuniyet sergilerinin dijital ortamda sunulmasıyla farklı bakış açıları ve sanatsal duyarlılıkla ürettikleri eserlerini teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak daha çok sanat/tasarım severe ulaştırma fırsatı buldular.