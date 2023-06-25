Sanatçı Elif Buse Doğan, Samsun'a hayran kaldı

Çarşamba Belediyesi'nin Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında sahne alan müzisyen Elif Buse Doğan, konser öncesine Çarşamba ve Ayvacık ilçesinin doğal güzelliklerini inceleme fırsatı buldu. Samsun'un özellikle Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirten genç sanatçı Elif Buse Doğan, İhlas Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, “Samsun'a çok geldim ama Çarşamba'ya ilk kez gelme fırsatını yakaladım. Malumunuz ‘Çarşambayı Sel Aldı' türküsünden dolayı buraları biliyordum. Özellikle pidesinin de çok meşhur olduğunu duymuştum. Bu güzellikleri görmek için konser vereceğim ilçeye bir gün erken geldik. Bayram vesilesi ile yoğun bir tempodaydık. Bu ziyaretimiz çok güzel oldu. Türkiye'nin bir çok yeri çok güzel. Ama yoğun programımız nedeniyle gezme fırsatımız olmuyor” dedi.

‘Saklı Cennet' ismiyle de adlandırılan Ayvacık ilçesini de gezdiğini belirten Sanatçı Doğan, “Çok güzel zaman geçirerek buradan ayrılacağız. Çarşamba Belediye Başkanımız, eşi ve ekibi bizimle çok ilgilendiler. Evimizdeymişiz gibi hissettik. Çok güzel bir ortam yakaladık. Çarşamba'yı çok sevdim. Ayvacık'ta muhteşem bir yerdi. Orada da bir eser okudum. Okuduğum eseri bayramda da yayınlayacağız. Hem Ayvacığın güzelliği görünsün, hem de bayram türküsünü dinleyicilerime armağan etmiş olacağım” şeklinde konuştu.

Sanatçı Doğan, seslendirmesiyle yeniden popüler hale gelen "Çarşamba'yı Sel Aldı" adlı türküyü de seslendirdi.