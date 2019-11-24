Sanatçı İclal Aydın Samsun'da sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı İclal Aydın Samsun'da sevenleriyle imza gününde buluştu.

Samsun Bulvar Alışveriş Merkezinde gerçekleşen etkinlikte birçok farklı alanlarda başarılar elde etmiş ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın hayranlarıyla imza gününde buluştu. Aydın'a kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Çıkardığı kitaplar ile herkesin ilgisini çeken ve en çok satanlar listesinden yer alan İclal Aydın, Samsun'da sevenleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi. Uzun kuyruklar oluşturan insanlar Kalbimin Can Mayası, Üç Kız Kardeş, Unutursun, Hayat Güzeldir, Bir Cihan Kafes adlı kitapları Aydın'a imzalatmak için saatlerce sırada beklediler. Kitapları imzalatan insanlar hatıra fotoğrafı çektirerek güzel anı kaydettiler.