Sanatçı Oğuz Aksaç Samsun'da tedavi oldu

Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Samsun'da tedavi oldu.

Seslendirdiği şarkılar ve türkülerle milyonların hayranlığı kazanan Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, grip ve soğuk algınlığından dolayı Büyük Anadolu Samsun Hastanelerinde muayene olarak serum ve ilaç tedavisi gördü. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, hastanelerini tercih ettiği için Aksaç'a hem teşekkür etti hem de 'geçmiş olsun' dileklerin iletti. Tedavisinin ardından hastane personeli ile kısa süre sohbet eden Aksaç ise Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.