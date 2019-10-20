İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" tepkisi

Ünlü sanatçı Sedat Erdiş, bir kargo şirketi ile kendisine gönderilen fındığın paketinin açılıp bir miktarının da alındığını iddia etti, duruma tepki gösterdi.


Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi çok sayıda yapımda rol alan ve bir kanalda yayınlanan "Kimse Bilmez" dizisinde oynayan Samsunlu Sedat Erdiş, kendisine Karadeniz'den kargo ile gönderilen ve içinde fındık bulunan paketin açıldığını, içinden de bir miktar fındığın yendiğini öne sürdü. Erdiş, yaşanan olaya sosyal medyaya hesabı üzerinden fotoğrafları paylaşıp tepki gösterdi. Sedat Erdiş. ".... Kargo bu kadar aç olabileceğinizi düşünmemiştim. Alt tarafı fındık. Açmadan bana deseydiniz kapıda hepsini verirdim. Şerefsizsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.