Sanayide bayram sonrası bereketi

Samsun'da uzun bayram yolculuklarından dönen vatandaşlar araçlarına bakım ve onarım yaptırmak üzere sanayiye akın etti.

Birçok vatandaş Kurban Bayramı'nı Samsun dışında geçirdi. Kendi araçlarıyla yola çıkan insanlar yaptıkları yolculuklarda çeşitli arızalarla karşılaştı. Bayram yolculuğundan dönen araç sahiplerinin ilk işi sanayiye uğramak oldu. Pandemide durgunluk yaşayan sanayide işler bayram sonrası canlılık ve bereket kazandı.

Bir bakım ve onarım servisinden usta Ömür Ağce, ”İşler güzel. İşlerde artış var. Bayram öncesi insanlarımız bakım yaptırmadığı için bayramın birinci gününde üçüncü gününe kadar hep mağdur oldular. Yollarda kaldılar, hep aradılar. Şimdi de yavaş yavaş gelmeye başladılar. Gelenlerin yüzde 90'ı hararetten ötürü geliyor” dedi.

Usta Hasan Karabel, “Çok şükür Allah'ımıza şu anda işlerimiz açıldı. Mart-Nisan döneminde kötü geçmişti. Ama şu anda şükürler olsun işlerimiz canlandı. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

Bir vatandaş ise, “Arabamın baskı balatası arıza yapmış. Onu yaptırmak için geldim. Bayramda yolda kaldım. Şu anda da aracımı yaptırdım, biraz sonra işime gideceğim” şeklinde konuştu.