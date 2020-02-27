Sandıkçı: "28 Şubat'ları, 15 Temmuz'ları unutmayacağız, unutturmayacağız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “28 Şubat'ta kirli senaryolarla, iftira ve kumpaslarla yönetime el koymak isteyen darbecileri unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 28 Şubat post modern darbe süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, 28 Şubat 1997 tarihinin ülkenin geleceğine, iradesine ve değerlerine karşı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, “Bu tarih ülkemizin demokrasi tarihine kara leke olarak geçmiştir. 28 Şubat, milletimizin iradesine, geleceğine ve değerlerine vurulmuş bir darbe girişimidir. Milletimiz her zaman vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi kahramanca bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Demokratik yöntemlerle ve halkın oylarıyla görev yapan bir hükümetin ancak ve ancak yine demokratik yollarla ve seçim yapılarak halkın oylarıyla görevine son verilebileceğinin altını çizen Sandıkçı, “Bunun dışında yapılan hiçbir müdahaleyi, kirli senaryolarla, iftiralarla, yönetime el koymak isteyen şer güçlerini milletimiz asla affetmedi, bundan sonra da etmeyecektir” diye konuştu.

28 Şubat sürecinde sırf inançlarından dolayı bu milletin öz evlatlarının en temel insan hak ve hürriyetlerinin elinden alındığını da belirten Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Başörtülü öğrenciler kazanarak geldikleri üniversitelerden, kapı dışarı edildi. Memur ve işçiler inançlarından dolayı ayrımcılığa, hakaretlere maruz kaldı. Bazı vatandaşlarımıza ise irticacı denilerek çalışma hakları ellerinden alındı. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bağımsızlığımıza kast edenlere geçit vermeyen aziz milletimiz, vesayet odaklarının girişimlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini, o gece tüm dünyaya göstermiştir. Milletçe yılmadan yaptığımız çalışmalarla aziz milletimizin derinliğindeki asil ruhu, özellikle gençlerimize, gelecek nesillerimize 1960 darbesini, 12 Mart 1971 darbesini ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri ile 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerini anlatmaya devam ederek unutmayacağız, unutturmayacağız.”