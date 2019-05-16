Sandıkçı: “Başı okşanmamış yetim kalmasın”

Bizim için hizmetlerin en hayırlı olanı da budur” dedi.

Canik Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında verdiği geleneksel Yetim İftarı Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftar programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kansız, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce ve Yahya Çınkıl, Canik Belediyesi Meclis Üyeleri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. İftar öncesinde yetimlerin masalarına konuk olan Başkan İbrahim Sandıkçı, yetimlerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Hacivat- Karagöz oyununun oynandığı programda çocuklarda keyifli anlar yaşadı.

“Başı okşanmamış yetim kalmasın”

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik çalışmaların kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimizin hayatını örnek almakla yükümlü inananlar olarak Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerimiz için tertip ettiğimiz bu programda sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. ‘Sırf Allah Rızası için bir yetimin başını okşayan kişi dokunduğu saç adedince sevaba ulaşır' Hadis-i Şerif'inin sırrına mazhar olabilmeyi Rabb'im bizlere nasip etsin. Ramazan ayındaki af ve mağfirete ulaşmanın bir yolu da Allah'ın bizlere emanet bıraktığı yetimlerimize, öksüzlerimize, kimsesizlerimize, ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkmakla olur. Bizler bu anlayışla hayata bakıyor, yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerimize bu anlayışla yön veriyoruz” diye konuştu.

“Gönül kapımız ve belediyemizin kapıları sonuna kadar açık”

Başkan İbrahim Sandıkçı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Allah'ın en sevdiği ev içinde ikram gören bir yetimin bulunduğu evdir. Dünya da bizim evimizdir. Öyleyse bizler sorumluluk makamında olan insanlar olarak bu hususlarda en fazla hassasiyete hayatımızın her anında sahip olmak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Bu manada bu yıl Ramazan programlarımızı bu ayın maneviyatına uygun programlarla icra ediyoruz. Canik Belediyesi olarak en büyük gayemiz ilçemizde başı okşanmamış gönlüne dokunulmamış tek bir yetimimizin kalmamasıdır. Bizim için hizmetlerin en hayırlı olanı da budur. İlçemizin her sorunu üzerine önem ve öncelik sırasına göre eğilerek gereğini yapma noktasında çalışmalarımız belirli bir plan program dahilinde devam ediyor. Önceliğimiz ilçemizde aç yatan açıkta kalan yoksul yetim öksüz olup ta kendisine uzanan bir el olmamış tek bir kardeşimizin kalmamasıdır. Buradan tüm muhtarlarımıza meclis üyelerimize sivil toplum kuruluşlarımıza sesleniyorum; Gönül kapımız da, belediyemizin kapıları da, belediyemizin var olan tüm imkânları da az evvel bahsettiğim kardeşlerimiz için sonuna kadar açık olacaktır. Sizler de sorumluluk alarak bizlerle koordinasyon halinde tespit ve infak çalışmamız içerisinde yer alabilirsiniz. Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde vatandaşımızın hayrına olan tüm işlerin öncüsü ve takipçisi olacağız.”

“Yetim gülerse dünya güler” diyen Sandıkçı, yaşanabilir bir dünya için bunun sağlanmasının boyunlarının borcu olduğunu sözlerine ekledi.