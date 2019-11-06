Sandıkçı: “Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz”

Daha güzel bir Canik için hep birlikte aşkla ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mesai saati ile birlikte öncelikle emek işçileri olan temizlik ve fen işleri müdürlüklerine bağlı çalışanları şantiyede ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelen Başkan Sandıkçı, “İlçemizin görünmeyen neferleri olan sizler, bizleri temsil düzeyde en etkin rol alanlarsınız. Canik Belediyesi olarak el ele vererek üzerimize düşen görevleri imkân dâhilinde eksiksiz yerine getirmeliyiz. Sizler de yapacağınız işlerde halkımızın memnuniyetini de göz önünde bulundurarak çalışmalarınızda gönül belediyeciliğine katkı sunmalısınız” diye konuştu.

Emekçinin alın teri

Başkan Sandıkçı konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Emekçinin alın terinin daima savunucusu ve gözetleyicisi olma düşüncesinden asla taviz vermeyeceğiz. Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdini önemsiyor ve değer veriyoruz. Başarılı saha çalışmaları nedeniyle çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Daha güzel bir Canik için hep birlikte aşkla ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Başkan Sandıkçı, fen işleri ve temizlik işleri birim müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgiler alarak personele kolaylıklar ve başarılar diledi.