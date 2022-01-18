Sandıkçı: “Büyükşehir ile uyum içinde çalışıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "İlçemiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile büyüdü ve gelişti" dedi.

Belediyeciliğin tüm birimlerin ve kurumların uyumlu şekilde çalışmasını gerektirdiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin gelişmesine katkıda bulunan ekip arkadaşlarına uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

34 aylık görev süresi hakkında değerlendirmede bulundu

Belediye Başkanlığı'nın meslek değil, bir görev olduğunu beyan eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçede yapılan hizmetlerle ilgili şunları ifade etti:

"Karakter olarak halka hizmet etmeye, yardımcı olmaya çalışan bir yapım var. Bu göreve gelmeden önce de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her insanın yerine getirmesi gereken birtakım sorumluluklarla ilgileniyordum. Allah nasip etti, Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve ilçedeki vatandaşlarımızın teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine başladık. Bu bir meslek değil, ifa edilmesi gereken bir vazifedir. Bu vazife tek başına yerine getirilecek münferit bir iş değildir. Devletin kurumları bir fabrikanın çarkı gibi birbiriyle uyumlu olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla bir yerde güzel işler ortaya konuluyorsa orada sağlıklı işleyen bürokrasi, mekanizma söz konusudur. Kurumlar ve bu kurumlarda sorumluluk sahibi tüm görevlilerin birbirine yardım etmesi, dayanışma içinde olması ortaya güzel hizmetler çıkmasına en büyük vesilesidir. Tek başına hiçbir şahıs halka hizmet etmek gibi büyük bir sorumluluğun altından kalkacak güce sahip değildir. Bu bir ekip işidir. Ekip arkadaşlarımızın samimi çalışmaları ve gayretleri ile Allah'a hamdolsun ilçemizdeki hizmetleri güzel bir noktaya taşıma imkanına kavuştuk. Yine aynı kararlılıkla, başarımızın vesilesi olan uyum ve istişare kültürüyle önümüzdeki yıllarda hep birlikte çok daha güzel işler yapmayı ümit ediyoruz.”

“Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Canik'in gelişmesi adına büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde başkanımız için halktan destek istedik. İlçemiz de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile büyüdü, gelişti. İfa ettiğimiz görev süresi boyunca ilçemize kazandırdığımız her başarılı yatırımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'le gerçekleştirdiğimiz uyumlu çalışmalara borçluyuz. Desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e şahsım ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Kendileri diğer ilçelerle birlikte Canik'in de gelişmesi noktasında büyük hassasiyet göstermektedir” diye konuştu.