Sandıkçı: “Canik hiç bu kadar temiz olmamıştı”

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle istişare toplantısında bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye daha nitelikli hizmet verilmesi noktasında gayret ettiklerini dile getirdi. Göreve geldikleri 2,5 yıl içinde belediyecilik hizmetlerinde kıyaslanamayacak ölçüde mesafe kat edildiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, hizmetteki kaliteyi daha da ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. “Canik hiç bu kadar temiz olmamıştı. Bu başarı da sizlerin gayretiyle oluyor” diyen Başkan Sandıkçı, “Bu gayretle birlikte hedefimizi daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Verdiğimiz bu hizmetleri daha kaliteli seviyeye çıkarmak gerekiyor. Temizlik hizmetlerinde daha nitelikli çalışmalar yapmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Belediyeler vatandaşa hizmet verilen yerlerdir”

Belediyede kamu hizmeti verildiğine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyeler vatandaşa hizmet verilen yerlerdir. Hepimiz halka hizmet etme gayesiyle bu işe başladık. Eğer Canik'i seviyorsak bu hizmetimizde daha fazla gayret etmemiz gerekmektedir. Normal çalışma saatleri dışında da bu ilçenin temizliğinden sorumlu olduğumuzu hissetmemiz gerekmektedir” dedi.

Başkan Sandıkçı devamında şunları söyledi: “Sizler sahada belediyemizi temsil ediyorsunuz. Sahada çalışırken toplayıcısı olsun, süpürücüsü olsun, şoförü olsun, teknik personeli olsun, her bir arkadaşımız belediyemizin temsilcisi konumundasınız. Üzerinizde bu formalar olduğu sürece buna uygun hareket etme durumundasınız.”

Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce ve Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Basri Mıhcı'nın da katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında belediye personelinin sorunları ve tavsiyeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

‘18 Eylül Dünya Temizlik Günü' Etkinliğine Davet

Doğal çevrenin her geçen gün biraz daha kirletilip yok olduğuna dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, dünya çapında önlemlerin alınmaması durumunda yakın bir gelecekte insanlığın büyük problemlerle karşılaşacağını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak “Temiz Bir Canik, Temiz Bir Dünya” sloganıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla ilçede bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. “Yaşanabilir yarınlar için temizlik seferberliği başlattık” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Canik Meşe Orman Parkı'nda gerçekleşecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.