Sandıkçı: “Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Dünya lideri, gönül adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Sezai Karakoç Canik Sezai Kültür Merkezi'nde iki ayrı salonda düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Programa katılan Canikli kadınlarla yakından ilgilenen, tek tek sohbet eden Milletvekili Karaaslan ve Başkan Sandıkçı, onların talep ve önerilerini dinledi.

“Devlet sağlam ve güçlü irade ile yönetilir”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada Canikli kadınlara ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, 14 Mayıs'ta ülkede gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine değindi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ülke tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bizler, bu seçimle birlikte ülkemizin sanayide, ulaşımda, tarımda, sağlıkta, her alanda kat ettiği ve sürdürdüğü gelişimi muhafaza edeceğiz. Devletimizin idaresini parçalı yapılara, ülkemizi ABD'ye Avrupa'ya peşkeş çekmek isteyenlere bırakmayacağız. Devlet sağlam ve güçlü irade ile yönetilir. Dünya lideri, gönül adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Onun önderliğinde ülkemizde dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı yeni yerli ve milli projelerin yapımına hep birlikte şahit olacağız. Kazanımlarımızı koruyacak, ilklere imza atacak ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Canik'in çehresini değiştiren projeler hayata geçti

Canik'te önemli projelerin art arda hayata geçtiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılayan, ilçemizin çehresini değiştiren projeleri bir bir hayata geçirdik. Merkezi hükümet yatırımlarımızla ilçemiz gelişim sürecinde büyük bir aksiyon aldı. İnşallah ilçemize geleceğe dönük nice eserler kazandırmaya devam edeceğiz. İnsanının huzurla yaşadığı, her köşesi örnek projelerle dolu bir şehir imar etmeyi sürdüreceğiz. Hemşehrilerimiz ile birlikte doğru adımlarla yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.