Sandıkçı: "Esnafımızın yanındayız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sanayi esnafını ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Yapılan hizmetlerde Canik esnafının ve Canik halkının büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, “Esnaflarımızla birlikte olmak, onları ziyaret ederek ilçemizle ilgili, esnaflarımızın sorunlarıyla ilgili sohbetlerimiz bizi fazlasıyla memnun ediyor. İlçemize yapılan ve yapılması gereken hizmetleri her fırsatta birlikte istişare ediyoruz. Bizler 'Başkan Mahallemde' projemizle program dâhilinde mahallelerimize giderek yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında Canik halkımızı bilgilendiriyor onlara bir şekilde hesap veriyoruz. Canik halkımız, Canikli esnafımız bize güveniyor. Bizler de onların bu güvenini boşa çıkartmamak adına onların yaşamlarına katkıda bulunmak, her gününde yanlarında olmak için mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Belediye olarak üstümüze düşen her konuda, esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugünleri hep birlikte el ele vererek atlatacağız"

Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü hakkında vatandaşlara bilgiler de veren başkan Sandıkçı, “Esnafımızla, vatandaşlarımızla birlikte telaş ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı'mızın uyarılarını dikkatle takip ederek bu süreci inşallah en hafif şekilde atlatmış olacağız. Bunun için gerekli tedbirlerimizi almak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı korona virüsü riskine karşı uyulması gereken 14 kurala dikkat etmeliyiz. Uzmanların özellikle belirttiği gibi ellerimizi sık sık yıkayalım, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım. Sarılmaları, öpüşmeleri, tokalaşmaları şimdilik yapmayalım. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor"

Devletin, Sağlık Bakanlığı'nın bütün uyarılarını dikkate alarak, planlanan tüm etkinlikleri ileri bir tarihe ertelediklerini belirten Sandıkçı şunları söyledi: “Korona virüsüne karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Belediye binamızda ve belediyemize ait bütün tesislerimizin yanında ilçemiz kurumlarına da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kaymakamlık Binası, Irmak Polis Merkezi, Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi, Samsun PTT Müdürlüğü de belediyemizin Temizlik ve Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Tüm vatandaşlarımıza, esnaf kardeşlerime sağlıklı yaşam diliyorum.”

Canik esnafı da ziyaretten dolayı Başkan Sandıkçı'ya teşekkür etti.