Sandıkçı görevi devraldı

Canik Belediyesi'nin yeni başkanı İbrahim Sandıkçı düzenlenen devir teslim töreni ile resmen görevine başladı. “Bismillah” diyerek kolları sıvayan Sandıkçı, "Üreten, değer katan, projelerle ilçemizi geliştiren anlayışla toplumun her kesimine hizmet edeceğiz" dedi.

1 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Canik Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sandıkçı, mazbatasını almasının ardından belediye binasında düzenlenen törenle görevine başladı. AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende görevine “Bismillah” diyerek başlayan Sandıkçı, kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederken, eşit ve şeffaf hizmet vereceği sözünü de verdi.

Şeffaf yönetim sözü

Törende yaptığı konuşmasına “Bismillah” diyerek başlayan Başkan Sandıkçı, "Canikli hemşehrilerimin, tarafıma vermiş olduğu bu görevi dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde sürdüreceğimin sözünü veriyorum. Yerel seçimlerde, milletimize hizmet yolunda aday gösterilmemi sağlayan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu seçimin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak, beka ve milletimizin geleceği için Cumhur İttifakı'na gönül veren başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beye ve tüm partililere de teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Birlik mesajı

Seçim süreci boyunca yanında olan AK Parti ve MHP teşkilatlarına da teşekkür eden Sandıkçı, "Kişiler her zaman gelip geçicidir. Baki olan kurumlar ve devlettir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Önemli olan hizmetlerin devam etmesidir. İnşallah, Canik'te hizmetler devam edecek, Samsun'un en gözde ilçesi olmak için çalışmalarımız sürecektir. Yapılan seçimler sonucunda, bu güzel ilçemizde sizlere layık olma ve en güzel hizmetleri verme yolunda, Belediye Başkanı olarak çalışmalarımızı ayrım gözetmeden birlik içinde sürdüreceğimizi buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

“Canik'i geliştireceğiz”

Gönül belediyeciliği ilkesini en iyi şekilde uygulayarak, ayrıştırıcı değil, birleştirici, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak yola devam edeceklerini ifade eden Sandıkçı, "Üreten, değer katan, projelerle ilçemizi geliştiren, toplumun her kesimine hizmet eden ve bu hizmeti gönülden yapan bir hizmetkar olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin ilçemize ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Hakk'tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

“Başkanımıza güveniyorum”

Konuşmasında Başkan Sandıkçı'yı tebrik eden ve başarı dileyen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Abdullah Karapıçak da, “Seçim süresince yoğun bir çalışma örneği göstererek önemli başarı sağlandı. Canik önemli bir yer. İbrahim Başkanımızın bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha fazlasını adaletli bir şekilde yapacağına inanıyorum. Ben kendisine güveniyorum. Bu seçimin kahramanları Canik halkıdır. İbrahim başkana ve meclis üyelerine, çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun. Ben değerli başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel hizmetler olacak”

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın Canik'te güzel hizmetler yapacağına inandığını belirten AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, şunları söyledi: “Canik'te bu zamana kadar olduğu gibi 31 mart seçimlerinde de tercihlerini Cumhur İttifakı'ndan yana koyarak İbrahim Sandıkçı başkanımızı seçen Canik halkına teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Hakk'ın rızasını gözeterek hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Kendisine ve meclis üyelerine başarılar diliyorum. Ayrıca seçim süresince görev yapan sandık görevlilerimize, teşkilat mensuplarımıza, resmi görevlilerimize, halkımıza teşekkür ediyorum.”

Yılmaz'dan hayırlı olsun ziyareti

Törenin ardından yeni görevine başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan misafirlerini de makamında ağırladı. Görevinin ilk gününde adeta ziyaretçi akınına uğrayan Başkan Sandıkçı'ya AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Sandıkçı ile bir süre sohbet eden Milletvekili Yılmaz, yeni başkanı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarı diledi.