Sandıkçı görevi devralıyor

Canik'in yeni Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı görevini Cuma günü devralıyor. Sandıkçı, "Gönül belediyeciliği ilkesini en iyi şekilde uygulayarak, ayrıştırıcı değil, birleştirici anlayışla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Geçen 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Canik Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sandıkçı, görevini 5 Nisan Cuma günü saat 11.30'da Canik Belediyesi'nde düzenlenecek törenle devralacak. Canik'e hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Sandıkçı, düzenlenecek devir teslim törenine Canik halkını da davet ederken, gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda, birleştirici anlayışla milli ve manevi değerlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Dürüst, şeffaf, adil yönetim

Canik halkının verdiği görevi dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde sürdüreceğinin sözünü veren Sandıkçı, "Yerel seçimlerde, milletimize hizmet yolunda aday gösterilmemi sağlayan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu seçimin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak, beka ve milletimizin geleceği için Cumhur İttifakı'na gönül veren başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beye ve tüm partililere de teşekkür ediyorum" dedi.

Törene davet etti

Canik'in, Samsun'un en gözde ilçesi olması için çalışacaklarını ifade eden Sandıkçı, "Bundan sonraki süreçte bize düşen gönül belediyeciliği ilkesini en iyi şekilde uygulayarak, ayrıştırıcı değil, birleştirici anlayışla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak yolumuza devam etmektir. Üreten, değer katan, projelerle ilçemizi geliştiren, toplumun her kesimine hizmet eden ve bu hizmeti gönülden yapan bir hizmetkar olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm halkımızı Cuma günü belediye binamızda düzenleyeceğimiz devir teslim törenine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.