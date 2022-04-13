Sandıkçı: "Halka hizmet Hakk'a hizmet"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediye personelimiz özverili ve sabırlı bir şekilde gece-gündüz demeden ilçe halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla sürdürülen bu çalışmalar canlı cansız tüm varlıkları kapsıyor" dedi.

Canik Belediyesi ekipleri ilçedeki hizmetlerini Ramazan ayında da aralıksız sürdürüyor. Zabıta memurlarından temizlik görevlilerine, sosyal yardım sorumlularından veteriner hekimine kadar tüm Belediye çalışanları sokak sokak, cadde cadde dolaşarak tüm ilçeye hizmet vermeye devam ediyor.

Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak adına tüm belediye personelinin gece gündüz demeden sabırla ve özveriyle görevlerini ifa ettiğini belirtti. İlçedeki hizmetlerin Ramazan ayında da sokak sokak, cadde cadde devam ettiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Belediye personelimiz özverili ve sabırlı bir şekilde gece gündüz demeden ilçe halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla sürdürülen bu çalışmalar canlı cansız tüm varlıkları kapsıyor. Bu bir görev değil, aşktır esasında. İşini aşkla, özveriyle yapan tüm personelimizi yürekten kutluyorum. 2019 yılından 2024 yılına kadar halkımızın bize emanet etmiş olduğu bu görevi en güzel şekilde ifa etmek adına tüm belediye çalışanlarımızla birlikte gayret ve samimiyet içerisinde ilçemize, insanımıza, canlı cansız tüm varlıklara hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.