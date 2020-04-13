Sandıkçı: "Önceliğimiz sağlıklı hayat"

Canik halkına hizmetlerini dört koldan sürdüren Canik Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan salgınla mücadelesini sürdüren ekipler, diğer yandan ilçe halkının daha güzel şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri için, park-bahçe çalışmalarının yanında, cadde ve sokaklarda meydana gelen tahribatları giderme çalışmalarını hızlandırdı.

"Önceliğimiz sağlıklı hayat"

İlçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemiz genelinde dört koldan çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın önlenmesine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarımız, park-bahçe ve temizlik çalışmalarımız sürerken diğer yandan evlerinde kalan, ihtiyacı olan insanlarımıza yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında diğer çalışmalarımızı da aksatmadan yapmak zorundayız” dedi.

Sandıkçı açıklamasını, “Ekiplerimiz, ilçemiz genelinde havaların ısınmasıyla birlikte bozulan yolların, kaldırımların onarım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan yine parklarımızdaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde yine yol açma, asfalt yol yapma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" şeklinde tamamladı.