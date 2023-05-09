Sandıkçı: "Örnek projeler hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, doğa ve çevre dostu belediyecilik anlayışla Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Türkiye'de bu alanda öncülüğü üstlenen Canik Doğa ve Fen Okulu ile Sıfır Atık Köyü ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Doğa ve Fen Okulu ile Sıfır Atık Köyü'nde devam eden eğitimler ve sürdürülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç'a bilgiler aktardı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç‘a uzaktan bağlantı ile katıldığı toplantıda önemli bilgiler aktardı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Dünyamızın geleceği, yaşam kaynaklarımızın korunması için toplumumuzda sürdürülebilir çevre anlayışını kazandırmak büyük önem taşıyor. Özelikle çocuklarımızın temelden bu değerleri öğrenmesi ve bu çizgide yetişmesi, kendinden sonraki nesillere aktarması sürdürülebilir çevre anlayışlının temellerini sağlamlaştırmaktadır. Doğa ve çevre dostu projelerimiz ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan tarafından ülkemizde yürütülen Sıfır Atık Projeleri kapsamında Sıfır Atık Köyü projemizle ödül aldık. Sıfır Atık Köyümüzde her okulumuzun bir sera alanı mevcut. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerle yapımını tamamladığımız Sıfır Atık Köyümüzde öğrencilerimize geri dönüşümle ilgili eğitimler verirken doğal yaşam ve üretime dair çalışmalar gerçekleştirmekteyiz” dedi.

“Öğrencilerimize doğa ile iç içe eğitim veriyoruz”

Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda eğitimlerin devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Orman Okulumuzda öğrencilerimize doğa ile içi içe eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz doğada yaşamı, doğal üretimi öğretmenlerimiz nezaretinde bizzat deneyimliyor. Öğrencilerimiz bahçelerde doğal ürünler yetiştirirken, burada kurduğumuz fırında karabuğday unundan ekmek yapıyor. Canik Orman Okulumuzda öğrencilerimize konular halinde ‘Sıfır Atık', ‘Ekolojik Okuryazarlık', ‘Çevre Bilgisi', ‘Küresel İklim Değişikliği', ‘Oryantiring', ‘Doğal Yaşam ve Sosyal Beceri' ile ‘Doğada Sanat' eğitimleri vermekteyiz” diye konuştu.

Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Canik Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve öğretmenler katıldı.