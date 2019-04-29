Sandıkçı: “Şehrimiz için iş birliğine hazırız”

Dr. Sait Bilgiç'i ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şehrimiz için tüm kurumlarımızla her konuda katkı sağlamaya, işbirliğine hazırız" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Bilgiç, belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Sandıkçı'ya yeni görevinde başarı diledi. Rektör Bilgiç'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı da üniversitelerin şehir ve ülke için önemine işaret ederek, tüm kurumlarla şehrin gelişimi adına işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

“İstişare içinde çalışacağız”

Üniversitelerin bir şehrin gelişmesinde en önemli unsurlar olduğunu ifade eden Sandıkçı, “Şehrimizin dinamiklerini oluşturan tüm kurumlarımızla birlikte Samsun'umuz için değer üretecek her projede beraber çalışacağız. Canik Belediyesi olarak şehrimizin yarına olacak her konuda katkı sağlamaya, iş birliğine hazırız. Birlik, beraberlik, uyum ve istişare içerisinde güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.