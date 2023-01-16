Sandıkçı: “Sporla iç içe bir nesil yetiştiriyoruz”

Canik Belediyesi, ilçede spor alt yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara ara vermeden devam ederken, spora ve sporcuya yönelik desteklerini sürdürüyor. Spor alanında ilçeye fiziksel yatırımların devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemizin spor alt yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda yeni spor tesislerini ve spor alanlarını ilçemize kazandırıyoruz. Mahallelerimizde halı saha kompleksleri ve açık hava spor alanlarının yapımını tamamladık. Bireysel spor branşlarıyla ilgilenen sporcularımızın gönül rahatlığıyla kullanacakları, çalışmalar ve eğitimlerin gerçekleştireceği Canik Bireysel Spor Salonumuzun yapım çalışmalarına başlıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Spora yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

Canik'te dünya şampiyonları yetişiyor

Canik Belediyesi, düzenlediği ücretsiz spor okullarıyla ilçede binlerce çocuk ve genci sporla buluştururken, milli takıma birçok sporcu kazandırdı. İlçede gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz spor eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ücretsiz spor eğitimlerimize devam ediyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımıza istedikleri, ilgi duydukları farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Spor Hat ile gençlerimiz ve çocuklarımıza ücretsiz servis imkanı sağladık. Kendilerini kapılarının önünden alıyor, belediyemiz Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlerin ardından tekrardan evlerine ulaştırıyoruz. Eğitimlerimizle her yaş grubundan binlerce profesyonel sporcu yetiştirdik. Birçok sporcumuzu ise milli takıma kazandırdık. Milli takımlarda dünya, Avrupa ve farklı şampiyonalarında ülkemizi temsil eden sporcularımız, dünya şampiyonluğu ve dereceler elde ederken, ülkemizde düzenlenen turnuvalarda birçok şampiyonluğa imza attı. Güçlü spor alt yapımızla, spora ve sporculara verdiğimiz desteklerle sporla iç içe bir nesil yetiştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Yetenek taraması yapılıyor

Öğrencilerin okullarda ziyaret edilerek sporun öneminin anlatıldığını belirten Başkan Sandıkçı şöyle devam etti:

“Her bir evladımızın zihinsel ve bedensel gelişimi için mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesini ve bir spor branşını profesyonel olarak icra etmesini önemsiyoruz. Uzman eğitmen kadromuzla öğrencilerimizi okullarında ziyaret ediyor, farklı spor branşlarının tanıtımını yaparken, kendilerine spor yapmanın yaşamları için ne önemli olduğunu anlatıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yetenek taraması programımızla çocuklarımızı kendi ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak, bireysel ve takım sporlarına yatkınlıklarını belirleyip ilgili spor branşlarına yönlendiriyoruz.”

Gençlere özel antrenman programı

Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları'nda özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler için özel antrenman programı uygulandığını söyleyen Başkan Sandıkçı, “Gençlerimizin özel yetenek sınavlarına etkili ve verimli bir şekilde hazırlaması adına ücretsiz eğitimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezimizde oluşturduğumuz parkur alanlarında, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde her bir gencimiz için özel olarak hazırladığımız antrenman programıyla kendilerini özel yetenek sınavlarına hazırlıyoruz. Onların hedefledikleri başarıya ulaşması ve kendilerini geliştirmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı açıklamasını şöyle tamamladı:

“İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geliyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. Kulüplerimize gerekli malzeme ve maddi desteklerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde spora ve sporcuya verdiğimiz destekleri sürdürmeye onların yanında olmaya devam edeceğiz.”